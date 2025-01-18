صور.. نقيب الموسيقيين يهدي "عجل" لفرع نقابة طنطا

اهدى مصطفى كامل نقيب الموسيقيين اثناء احتفاله بافتتاح فرع نقابة طنطا عجل هدية يوزع على أعضاء نقابة فرع طنطا وذلك مباركة بالتطوير الذي تم بفرع النقابة ومساهمة من مجلس النقابة العامة لأعضاء الجمعية العمومية مؤكدا أن هذا الإهداء سيكون لكل فروع نقابة الموسيقيين بمحافظات مصر، وقال: إن هذا الإهداء قام بالتصديق عليه اثناء وجوده بالافتتاح.

وأوضح كامل ان دور النقابة المهني هو الرحمة بأعضائها والتالف بينهم مشددا على عدم وجود أي خصومات بين الأعضاء وبعضها وطالب اشرف الشهداوي نقيب الغربية بلم الشمل بين الأعضاء واحتوائهم لاستمرار مسيرة الحب والعطاء لنقابة المهن الموسيقية.

كان الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيين مصر قد افتتح فرع نقابة مدينة طنطا للمهن الموسيقية بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة حلمي عبد الباقي وأحمد العيسوي وأيمن أمين ومنصور هندي وأحمد أبو المجد وعلي الشريعي.

وذلك بحضور مجلس نقابة فرع الغربية النقيب أشرف الشهداوي وأعضاء مجلس النقابة محمد فريد ومصطفى الغرابلي وهاني فتحي وطارق العواني.

وكان في استقبالهم فرقة من المزمار البلدي لاحتفائهم بمناسبة تجديد وافتتاح الفرع بعد التطوير وسط أعضاء الموسيقيين بمحافظة الغربية.

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