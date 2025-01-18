وزارة الشباب والرياضة تُعلن انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة الحلم المصري بالإسكندرية

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن مشاركة 23 محافظة في التصفيات النهائية لمسابقة "الحلم المصري" في نسختها السادسة لذوي القدرات والهمم، والتي تنفذها الإدارة المركزية لشؤون الوزير "مكتب قادرون باختلاف"، خلال الفترة من 18 إلى 25 يناير 2025، بالمدينة الشبابية في أبي قير بالإسكندرية. تشمل المسابقة مجالات: الفن التعبيري، الشعر، الموسيقى والغناء، الإنشاد الديني، الرسم والفنون التشكيلية، والفنون المسرحية.

تهدف مسابقة "الحلم المصري" إلى دمج ذوي القدرات والهمم في المجتمع، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واكتشاف المواهب في مختلف محافظات الجمهورية، مع إبراز دور الدولة في احتواء هذه الشريحة التي تستحق الرعاية الكاملة. كما تهدف المسابقة إلى تعزيز الانتماء لدى ذوي الهمم وغرس القيم والمثل في نفوسهم.

جدير بالذكر أن لجان التحكيم تضم كلاً من: عبد الناجي أبو الحمد أحمد، وأسامة علام (أعضاء لجنة تحكيم مجال الإنشاد الديني)، الدكتورة نجوى محمود حسين (لجنة تحكيم مجال الشعر)، الدكتورة شريهان أحمد الحديني، ووائل أحمد طلبة (أعضاء لجنة تحكيم مجال الموسيقى والغناء)، الدكتور محمد مخيمر (عضو لجنة تحكيم مجال الشعر)، الدكتور محمود مصطفى السيد (عضو لجنة تحكيم مجال الرسم والفنون التشكيلية)، عاطف محمد عوض، والدكتورة هالة مجدي رحال (أعضاء لجنة تحكيم مجال الفن التعبيري)، المخرج المسرحي محمد فاروق شعبان، والمخرج المسرحي أحمد عز أحمد (أعضاء لجنة تحكيم مجال الفنون المسرحية).