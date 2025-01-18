صدور ليالي البؤس في فيينا للكتابة حنين مصطفى بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن دار ببلومانيا للنشر و التوزيع رواية "ليالي البؤس في فيينا" للكاتبة الشابة حنين مصطفى، ومن المقرر طرح الرواية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56.

كان لحنين مصطفى مؤلفات سابقة مثل رواية أَبُولُو "ما بعد الهوى و قبل السقوط" في معرض كتاب القاهرة الدولي عام 2023، وكتاب أدب الرسالة ساوداد "رسائل آناستازيا إلى فيلهلم" الذي تم إصداره العام الماضي في معرض كتاب 2024.

كانت الكاتبة تتبع أسلوب تيار الوعي مستلهمة من أسلوب الكاتب الروسي فيودور دوستويفسكي أثناء كتابتها لروايتها الأخيرة دون أن تعي أنها أخذت مجرى تيار الوعي، حيث أنها تركت زمام الكتابة لأفكارها المتضاربة و مشاعرها المزدحمة تدير مجرى الرواية.

حيث تدور الرواية حول علاقة زوجية تسكن أحياء فيينا بالنمسا كانت الزوجة فيها تعاني من إرهاقٍ عقلي دون علمها و كان زوجها الداعم النفسي الوحيد لها.

لم ترغب الكاتبة في الانغماس في تزويد الرواية العديد من الأحداث والمشاهد واختارت التركيز على الأبعاد النفسية والعاطفية في الرواية إذ أظهرت معاناة الزوجة الغير مبررة لها والضغط النفسي الذي وضعته على زوجها المحب لها.

تعد رواية ليالي البؤس في فيينا هي أصغر أعمال الكاتبة حنين مصطفى حجمًا ولكنها أكثر رواياتها ألمًا و إرهاقًا، رغبت الكاتبة في إبراز الجوانب النفسية والوجدانية بشكل مفصل في الرواية وتنتظر من قرائها معرفة إذا كانت قد نجحت أم لا.