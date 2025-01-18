جماهير الأهلي تهاجم أكرم توفيق قبل انطلاق مباراة أورلاندو بايرتس

هاجمت جماهير النادي الأهلي المتواجدة في مدرجات استاد القاهرة الدولي، لاعب الفريق أكرم توفيق بعد رفضه تجديد عقده مع القلعة الحمراء واقتراب رحيله عن صفوف الأحمر.

وهتفت جماهير الأهلي ضد أكرم توفيق قائلة: أكرم توفيق ارفع إيدك النادي الأهلي هو سيدك.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بعد قليل، في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة