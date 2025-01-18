اختبارات للحكام الدوليين والدرجة الأولى لاعتمادهم من الاتحاد الدولي للسلة

أقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة السلة تحت إشراف أحمد الشرقاوي، اختبارات حكام الدرجة الأولى والدوليين باستاد القاهرة الدولي.

وشارك في الاختبارات 13 حكمًا دوليًا، بالإضافة إلى حكام الدرجة الأولى، من أجل اعتمادهم في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA، وحصولهم على الشارة الدولية، خلال الفترة المقبلة.

وحضر من لجنة الحكام العقيد أحمد الشرقاوي عضو مجلس اتحاد السلة والمشرف على لجنة الحكام في الاتحاد، بالإضافة إلى المهندس هشام الحريري المشرف العام على لجنة الحكام، وهشام حسن رئيس اللجنة، محمد يونس السكرتير العام، وهاني مصطفى، ومن اللجنة الفنية حضر سامح إسطفانوس بالإضافة إلى هشام قطب.

وتأتي هذه الاختبارات ضمن برنامج تطوير حكام كرة السلة والذي وضعته لجنة حكام كرة السلة بالاتحاد المصري للعبة، تحت إشراف أحمد الشرقاوي عضو مجلس أحمد الشرقاوي.

وفيما يلي تشكيل لجنة حكام الاتحاد المصري لكرة السلة:

أحمد الشرقاوي مشرفًا على اللجنة

هشام الحريري مشرفًا عامًا

هشام حسن رئيس اللجنة

محمد يونس السكرتير العام

هاني مصطفي السكرتير المساعد

عبدالوهاب عجمي عضوًا

عماد راغب عضوًا