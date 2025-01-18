كينان يلدز يقود تشكيل يوفنتوس أمام ميلان في الدوري الإيطالي

أعلن تياجو موتا، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يستضيف فريق يوفنتوس، اليوم السبت، نظيره ميلان على ملعب أليانز استاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود التركي كينان يلدز تشكيل يوفنتوس أمام ميلان، إذ يتواجد على رأس الهجوم رفقة نيكو جونزاليس.

يحتل يوفنتوس المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي ميلان في المرتبة الثامنة وفي رصيده 31 نقطة.

تشكيل يوفنتوس ضد ميلان

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: أندريا كامبياسو - فيديريكو جاتي - بيير كالولو - وستون مكيني

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي - كيفرين تورام - كووبميينيرز

وفي الهجوم: كينان يلدز - نيكو جونزاليس - صامويل مبانجولا.