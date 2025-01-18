لياو يقود تشكيل ميلان أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي

أعلن البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي تجمع بينهما في قمة منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق ميلان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره يوفنتوس بملعب أليانز استاديوم، في لقاء ينطلق في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود البرتغالي رافائيل لياو تشكيل ميلان أمام يوفنتوس، بجانب الإنجليزي تامي أبراهام، في ظل تواجد الجزائري إسماعيل بن ناصر أساسيًا في وسط ملعب الروسونيري.

يحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 31 نقطة، بينما يأتي يوفنتوس في المركز الخامس وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل ميلان ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: إيمرسون رويال - ماتيو جابيا - فيكايو توموري - ثيو هيرنانديز

خط الوسط: إسماعيل بن ناصر - يوسف فوفانا - تيجاني ريندرز

وفي الهجوم: يونس موسى - تامي أبراهام - رافائيل لياو.