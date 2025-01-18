بولونيا ينتصر على مونزا بثلاثية فى الدوري الإيطالي

حقق فريق بولونيا فوزًا مستحقًا على مونزا بنتيجة 3-1، في المباراة التي انتهت منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

افتتح دانيل مالديني التسجيل لمونزا في الدقيقة الرابعة بعد تمريرة حاسمة من باتريك تشيوريا، لكن بولونيا سرعان ما عاد في الدقيقة 22 بهدف التعادل الذي سجله سانتياجو كاسترو بعد تمريرة من ريكاردو أورسوليني.

في الدقيقة 34، منح ينز أودجارد بولونيا التقدم بهدف ثانٍ بعد تمريرة رائعة من بنجامين دومينجيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم بولونيا 2-1.

في الشوط الثاني، أكمل بولونيا تفوقه بإضافة الهدف الثالث في الدقيقة 69 عبر ريكاردو أورسوليني بعد تمريرة من تشارالامبوس ليكوجيانيس، ليؤمن الفريق الفوز ويحصد ثلاث نقاط ثمينة.

بهذا الانتصار، يعزز بولونيا موقعه في جدول الترتيب، بينما يواجه مونزا تحديًا لتصحيح المسار في المباريات المقبلة.