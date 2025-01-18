«الحصاد الأسبوعي».. نشاط مُكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا

شهدت وزارة الأوقاف نشاطًا دعويًّا واجتماعيًّا مكثفًا في الفترة من الجمعة ١٠ من يناير ٢٠٢٥م إلى الجمعة ١٧ من يناير ٢٠٢٥م، إذ أقامت خلالها ٧٤٩٨ مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومجلس تلاوة، وحلقة تحفيظ؛ و٧٥٦٥ مجلسًا لبرنامج «صحح قراءتك»؛ وأمسية ابتهالية؛ ٤٦٧٦ ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، وافتتحت ٣٤ مسجدًا على مستوى الجمهورية.

والتقى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف خلال هذه الفترة عددًا من المسئولين؛ وتم ضم مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا، ويشهد وكبار رجال الدولة أول جمعة بمسجد مصر الكبير تحت إشراف الوزارة.. ومفتي الجمهورية خطيبًا للجمعة، وتعزيز التعاون مع إفريقيا لبناء جسور التواصل ومواجهة التطرف، ويزور الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية الأسبق بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، ويستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية لتنسيق التعاون المشترك وإجراءات نقل تبعية مسجد مصر علميا ودعويا إلى وزارة الأوقاف، ويطمئن على صحة الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، ويكرم الشيخ جمال إبراهيم، إمام مسجد بالمنوفية، بعد طعنه وتنازله عن تعويض مليون جنيه.

وجائت انشطة الوزير كالتالي:

وجّه الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بضرورة العناية بالمساجد على مستوى الجمهورية، مع التركيز على مساجد آل البيت والمساجد الكبرى، تأكيدًا لدور الوزارة في الحفاظ على دور العبادة وتوفير الأجواء المناسبة للمصلين والزائرين.

وكثفت وزارة الأوقاف جهودها في عمارة المساجد وتهيئتها بصورة دورية، إذ أبرمت عقودًا مع شركات متخصصة لتولي مسئولية النظافة والتعقيم، بما يؤكد التزامها بتقديم خدمة متميزة تليق بقدسية بيوت الله –عز وجل-.

وحرصت الوزارة على تخصيص فرق عمل تقوم أسبوعيًّا بتعقيم وتعطير مسجد وضريح سيدي شبل، مع غسل السجاد بواقع مرة كل شهرين في فصل الصيف، وثلاث مرات في الشتاء، لضمان أعلى معايير النظافة.

كما أسهمت هذه الجهود في خلق حالة من البهجة والرضا بين رواد المسجد، الذين أشادوا بمستوى العناية الفائق الذي يحظى به المسجد وضريحه، واعتبروه نموذجًا يُحتذى به في خدمة بيوت الله –عز وجل-.

وزير الأوقاف يكرم الشيخ جمال إبراهيم إمام مسجد بالمنوفية

كرّم وزير الأوقاف، الأحد ١٢ من يناير، الشيخ جمال إبراهيم حسن سلامة، إمام بالمعاش، بمحافظة المنوفية؛ تقديرًا، وعرفانًا بموقفه النبيل، وحسن عفوه، وصفحه الجميل عمن أساء إليه، وتنازله عن مبلغ مليون جنيه، وذلك على خلفية قيام شاب بطعنه بعد أداء صلاة الجمعة داخل المسجد في سبتمبر الماضي.

وذكر الشيخ جمال إبراهيم حسن سلامة -في خلال حديثه مع وزير الأوقاف- أن أحد الأشخاص قد هاجمه بسكين يوم الجمعة الموافق ٢٧ من سبتمبر ٢٠٢٤م، بعد أداء ركعتي السنة، وطعنه ثلاث طعنات؛ ما تسبب له في جرح غائر، وأن الجلسة العرفية قد حكمت له بمبلغ مليون جنيه، إلا أنه تنازل عن القضية المنظورة أمام المحكمة، وتنازل عن المبلغ.

وأشار الشيخ إلى أن الشاب -في خلال الجلسة العرفية- أكد أنه لا تجمعه خصومة معي، وأنه لا توجد بيننا أي عداوات، ولا يعرف لماذا قام بهذا الفعل البشع، واعتذر أمام الجميع.

وأثنى وزير الأوقاف على موقف الشيخ جمال إبراهيم، مؤكدًا أنه نموذج يُحتذى به في حسن النية والطوية، والعفو عند المقدرة، مضيفًا: "هذا الإمام جسّد فضائل العفو، التي تحث عليها شريعتنا السمحة، ونحن فخورون بأن نقدم هذا النموذج لكل الأئمة ليكون قدوة في سلوكه وأدائه.

وفي ختام اللقاء أهدى وزير الأوقاف له مصحفًا، وشهادة تقدير، ومكافأة مادية.

وزير الأوقاف: تعزيز التعاون مع إفريقيا لبناء جسور التواصل ومواجهة التطرف

عرض الدكتور أسامة الأزهري، يوم الاثنين ١٣ من يناير، جانبًا من جهود الوزارة أمام لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بما في ذلك جهود الإيفاد والتعليم والمنح الدراسية والدورات التدريبية؛ مؤكدًا العزم على تعزيز تلك الجهود والإضافة إليها لنشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.

ناقشت الجلسة، برئاسة الدكتور شريف الجبلي - رئيس اللجنة، جهود الوزارة في إفريقيا. وأعرب الوزير عن شكره للدعوة، مشيرًا إلى إيفاد ٢٣ إمامًا وخطيبًا إلى دول إفريقية منها تنزانيا وكينيا والسنغال، وآخرين في رمضان إلى موريشيوس، ومشاركة ٣٧ دولة إفريقية في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التي انتهت منها الوزارة في ديسمبر الماضي، وبعضهم من الفائزين المقرر تكريمهم في الاحتفال السنوي بليلة القدر.

وألمح الوزير إلى وجود مركز إسلامي مصري في تنزانيا يؤمه نحو ١٠٠٠ طالب، ويشرف عليه ١٧ مدرسًا وموفدًا. وأشار إلى توقيع ثماني اتفاقيات تعاون ديني مع دول إفريقية، مع وجود أربع اتفاقيات أخرى قيد الدراسة، إلى جانب ترجمة الخطب إلى لغات إفريقية مثل: السواحيلية وغيرها، لإيصال رسالة الإسلام الوسطية.

كما استعرض جانبًا من جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي ينشر مقالات عن الشخصيات الإفريقية المتخرجة في الأزهر، وينظم ملتقيات ثقافية لتعزيز الروابط الثقافية مع دول القارة. وأعلن جمع التراث العلمي الإفريقي في مؤلفات مستقلة، مع دعوة ممثلي الدول الإفريقية للمشاركة في ندوات شهرية ومؤتمرات سنوية.

ومن جانبهم، أشاد النواب بجهود وزارة الأوقاف، إذ أكد النائب الدكتور محمد سليم فخره باهتمام الوزير بإفريقيا، وأثنى النائب الدكتور أحمد الشريف على الجهود المبذولة في التعاون مع القارة.

وطالبت النائبة الدكتورة رشا أبو شقة بزيادة أعداد الموفدين وفهم الخصوصيات الثقافية الإفريقية، فيما دعا النائب أحمد العرجاوي إلى إنشاء وحدة إفريقية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما أبدى النواب حفاوة بالغة بجهد الوزير على مدار ١٦ سنة في إخراج موسوعة (جمهرة علماء الأزهر في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين)، واعتبار ذلك من ركائز إحياء التراث الديني المصري وتشعباته في القارة السمراء.

وأعلن الوزير عن مشروعات جديدة، مثل إطلاق منصة إلكترونية شاملة لخدمات الوزارة، تشمل التعريف بالمساجد وتقديم محتوى بلغات إفريقية. وأشار إلى مبادرة "عودة الكتاتيب" التي تستهدف إنشاء كتاب بكل قرية خلال عام ونصف، لتعليم الأطفال مبادئ الأخلاق والدين، والتعاون مع الكنيسة لبث أفكار الوحدة والوطنية والبناء لدى الأطفال المسيحيين في مدارس الأحد، لترسيخ قيم التعايش.

و أكد الوزير أهمية الدور النسائي في العمل الدعوي، وأعلن عن تطوير إصدارات الوزارة لتصبح إصدارات إلكترونية شاملة، مع التركيز على توثيق التراث الفكري والديني المصري.

واختتم الوزير حديثه بتأكيد أهمية التعاون المشترك مع الأشقاء الأفارقة بوصفه ركيزة أساسية لجهود الوزارة، معبرًا عن تقديره للعلاقات العريقة بين مصر والدول الإفريقية، التي تسهم في ترسيخ الهوية الإسلامية الوسطية، وبناء جسور من المحبة والتعاون مع شعوب القارة.

الأزهري يلتقي مدير مديرية أوقاف الأقصر لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي

عقد وزير الأوقاف، اجتماعًا مع الشيخ علي صديق أمير عمر، مدير مديرية أوقاف الأقصر، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الشيخ خالد خضر، رئيس القطاع الديني بالوزارة؛ والدكتور عبد الرحيم عمار، مساعد وزير الأوقاف للإصلاح الإداري.

واستهدف الاجتماع تعزيز الانضباط الإداري والدعوي في مديرية أوقاف الأقصر، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الوزير دوريًّا مع مديري المديريات؛ لمتابعة الأداء الدعوي والإداري بمختلف المديريات.

واختتم الوزير الاجتماع بتأكيد أهمية اللقاءات الدورية مع مديري المديريات لإسهامها في تعزيز التواصل، ومتابعة تنفيذ إستراتيجيات الوزارة بما يخدم الوطن والإنسان وفق أعلى معايير الجودة والتميز.

بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.. وزير الأوقاف يزور الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل

زار الدكتور أسامة الأزهري، الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مفتي الديار المصرية الأسبق - عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في إحدى مستشفيات محافظة القاهرة.

وأعرب وزير الأوقاف عن سعادته الغامرة بتماثل الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل للشفاء، وخروجه من الرعاية المركزة، داعيًا الله -سبحانه- أن يتم عليه الشفاء، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يخرج سالمًا معافى.

وقال الأزهري: إن كل أبناء الأزهر يعتزون ويفتخرون بفضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل، مبرزًا مكانته بوصفه أحد كبار علماء الأزهر الشريف. وأضاف: "عندما تكون في عافية نكون جميعًا في عافية، وعندما تتألم نتألم جميعًا".

وأكد وزير الأوقاف أنه سيكون على تواصل دائم مع أسرة العالم الجليل؛ حتى يتماثل للشفاء التام ويخرج من المستشفى.

وتقدم فضيلة الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل بالشكر لوزير الأوقاف على زيارته، والاطمئنان على صحته بالمستشفى، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد.

ضم مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا.. والعميد ماهر السيد مديرًا إداريًّا له

في خطوة تاريخية تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم وتطوير البنية الدعوية والعلمية في مصر، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الثلاثاء ١٤ من يناير، على نقل تبعية مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة إلى وزارة الأوقاف، هذا القرار يأتي في إطار تعزيز الدور الحضاري والديني للمساجد الكبرى في مصر، ويدعم جهود الدولة في نشر الثقافة الإسلامية الرشيدة.

وأعلنت وزارة الأوقاف عن توليها الإشراف الكامل علميًّا ودعويًّا على مسجد مصر الكبير، والمركز الثقافي الإسلامي، ودار القرآن الكريم، إذ تعمل الوزارة على تقديم برامج دعوية وعلمية شاملة تتماشى مع رسالة المسجد ودوره الرائد.

وأكد وزير الأوقاف، أن الوزارة ستبذل أقصى الجهود لتحويل المسجد إلى منصة علمية ودينية وسياحية متميزة، مشيرًا إلى أن الجمعة المقبلة ستكون أولى الجمع التي تتولى الوزارة مسئوليتها في المسجد.

يعد هذا القرار تأكيدًا لرؤية القيادة السياسية في تعزيز مكانة مصر بوصفها منارة للفكر الإسلامي الوسطي، كما أنه يمثل خطوة استراتيجية نحو استثمار البنية التحتية الفريدة لمسجد مصر الكبير، الذي يعتبر أحد أبرز معالم العاصمة الإدارية الجديدة في تعزيز الدور الثقافي والدعوي لمصر على المستويين الإقليمي والدولي.

وأستقبل أسامة الأزهري العميد ماهر السيد، المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم، في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية، وأعرب الوزير عن سعادته بانضمام العميد ماهر السيد إلى فريق العمل، مشيدًا بكفاءته الإدارية المتميزة وخبرته الكبيرة التي اكتسبها من خلال إدارته الناجحة لمسجد المشير منذ افتتاحه عام ٢٠١٥م.

وأشار الوزير إلى أن خبرته ستسهم بشكل كبير في تحقيق رؤية الوزارة لتحويل مسجد مصر الكبير إلى صرح دعوي عالمي.

واختتم حديثه بتوجيه رسالة شكر وعرفان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لوزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الوزارة عازمة على تحقيق رؤية القيادة السياسية في تحويل مسجد مصر الكبير إلى أيقونة عالمية تؤكد عظمة الحضارة المصرية وتراثها الإسلامي العريق.

وزير الأوقاف يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية

استقبل وزير الأوقاف، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية؛ واللواء الدكتور المهندس أحمد فهمي فرج، مدير عام الشركة، بمقر وزارة الأوقاف بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقد جاء اللقاء في إطار التعاون المثمر بين الوزارة والشركة لدعم جهود التنمية وإعمار العاصمة الإدارية الجديدة، وبحث الخطوات الإجرائية لنقل تبعية مسجد مصر إلى وزارة الأوقاف علميًّا ودعويًّا؛ تنفيذًا لتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشاد وزير الأوقاف بجهود شركة العاصمة الإدارية في تنفيذ مشروعات الإعمار الكبرى، منوهًا بحسن التنظيم والدقة في الأداء؛ ما يؤكد رؤية متكاملة لبناء مستقبل يليق بمكانة مصر. وأكد أهمية هذه المشروعات في تعزيز صورة مصر الحضارية وإرساء بنية تحتية متطورة تخدم الأجيال القادمة.

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الوزارة والشركة لتعظيم الاستفادة من المشروعات التنموية بالعاصمة الإدارية، وخاصة فيما يتعلق بالمرافق الدينية والثقافية، التي تسهم في الارتقاء بالمجتمع. وأبدى الجانبان تطلعًا لتوسيع نطاق الشراكات بما يخدم أهداف التنمية الشاملة.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية وفريق العمل، مثنيًا على الجهود المبذولة في تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، التي تؤكد طموح الدولة المصرية لبناء عاصمة عالمية حديثة.

وزير الأوقاف وكبار رجال الدولة يشهدون أول جمعة بمسجد مصر الكبير

شهد الدكتور أسامة الأزهري، الجمعة ١٧ من يناير، وكبار رجال الدولة شعائر أول جمعة تُقام تحت إشراف وزارة الأوقاف في مسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعد نقل تبعيته إلى الوزارة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في خطوة تؤكد اهتمام القيادة السياسية بدعم البنية الدعوية والعلمية في مصر وتعزيز دور المسجد عالميًّا.

وشهد الاحتفال حضورًا مكثفًا من كبار رجال الدولة، وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء - وزير الصحة والسكان؛ و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ و الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ و المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ و المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي؛ و المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ و المهندس محمد إبراهيم شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ و محمد جبران، وزير العمل؛ و الدكتور محمد احمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم؛ و الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة؛ و الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف؛ و السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف؛ و عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية؛ و الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب؛ و الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ؛ و الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق؛ والمهندس محمد عادل الشربيني، رئيس جهاز العاصمة؛ واللواء أحمد فهمي، مدير عام شركه العاصمة الإدارية، إضافة إلى رؤساء الجامعات، وكبار المسئولين.

وبدأت شعائر الجمعة بقراءة من الذكر الحكيم للقارئ الدكتور أحمد نعينع، ثم ألقى خطبة الجمعة فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، بعنوان "التحذير من خطورة التكفير".

وعقب أداء الصلاة، رحب وزير الأوقاف بالحضور الكرام، ثم أعرب عن شكره العميق للرئيس عبد الفتاح السيسي على قراره الحكيم بنقل تبعية المسجد علميًّا ودعويًّا للوزارة، مشيرًا إلى الدور الريادي للرئيس في دعم المساجد المصرية، مثل مسجد الفتاح العليم؛ ومسجد المشير، والاعتناء بمساجد آل البيت، إلى جانب افتتاح كاتدرائية ميلاد السيد المسيح ومواقع دينية أخرى؛ ترسيخًا لرسالة مصر الحاضنة لكل أبنائها، المشعة بنور السلام والمحبة على العالم أجمع.

وأكد أن الوزارة أعدت برنامج عمل مكثف يتضمن فعاليات علمية، ودعوية، ومسابقات وبرامج تدريبية وشبابية لتحقيق رسالة المسجد في نشر قيم النور والعلم والبناء، كما قدم الوزير الشكر لشعب مصر العظيم الذي أسهم في بناء هذا الصرح الإسلامي العظيم بكل تفانٍ وإخلاص، مشددًا على أهمية عمارة المسجد في رسالته العلمية والدعوية، وأنه سيكون مركزًا لإشعاع القيم الإنسانية والحضارية؛ إذ ستنطلق منه مبادئ التماسك الوطني، والتعايش السلمي بين أبناء الوطن بمختلف شرائحهم.

وتحدث الوزير عن إطلاق مبادرة عودة الكتاتيب لتكون صروحًا تعليمية تربوية، تهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم وتعزيز القيم الأخلاقية وغرس حب الوطن، وأوضح أن المبادرة ترتكز على خمسة مبادئ، هي: احترام الأكوان، وإكرام الإنسان، وحفظ الأوطان، وازدياد العمران، وزيادة الإيمان، مؤكدًا أن هذه المبادئ تحقق المعنى الحقيقي للإيمان وترسخ مفهوم العبادة الشاملة.

واختتم وزير الأوقاف كلمته بالإشادة بالدور المصري الرائد في التوصل إلى هدنة ووقف إطلاق النار في غزة، بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية، وشدد على ضرورة التمسك بالأرض الفلسطينية ورفض التهجير القسري، مؤكدًا أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يتمثل في إقامة الدولة المستقلة على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعقب ذلك تفقد وزير الأوقاف دار القرآن الكريم الملحقة بمسجد مصر الكبير، التي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم من حيث التصميم والرسالة، واطلع على إمكانياتها المتطورة التي تجعلها مركزًا رياديًّا في خدمة كتاب الله حفظًا وفهمًا وتفسيرًا. وقد رافق معاليه في الجولة عدد من أصحاب المعالي وكبار الشخصيات على رأسهم معالي الوزير محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إضافة إلى عدد كبير من طلاب الجامعات والطلبة الوافدين الدارسين في مصر.

وأكد في جولته أن هذه الدار تأتي استكمالًا لرسالة المسجد في نشر الفكر الوسطي وتعزيز الوعي الديني والعلمي، موضحًا أنها ستكون قبلة لكل محبي القرآن الكريم وطلابه من مختلف دول العالم، ومنطلقًا لتخريج أجيال تتسم بالعلم الراسخ والخلق الرفيع، بما يسهم في بناء الإنسان والمجتمع.

وزير الأوقاف يطمئن على صحة الإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ

أجرى وزير الأوقاف، اتصالًا هاتفيًّا بالإعلامي الدكتور محمد سعيد محفوظ، اطمأن خلاله على صحته بعد الحادث الأليم الذي تعرض له الأسبوع الماضي، معبرًا عن تمنياته له بالشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية، ومؤكدًا اعتزازه وتقديره الكبير له.

أنشطة وزارة الأوقاف :

عقد ٧٤٩٨ مقرأة قرآنية، ومجلس إقراء، ومركز تلاوة، وحلقة تحفيظ؛ وعقد ٧٥٦٥ مجلسًا لبرنامج صحح قراءتك، وأمسية ابتهالية.

ونفذت وزارة الأوقاف ٢٢٠ مجلس فقه، وإقراء، وإفتاء للواعظات، وكراسي العلماء؛ و ٥٨٢٨ درسًا منهجيًا للأئمة والواعظات، وأسبوعًا ثقافيًّا، وقافلة دعوية؛ إلى جانب تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل في ٢١٤٦٧ مسجدًا بجميع المديريات؛ إلى جانب تنفيذ ٤٦٧٦ ندوة ثقافية وعلمية ومنبرًا ثابتًا، ومجلس علم وذكر، وصحة إنجابية، ولقاء الجمعة للطفل.

وافتتحت وزارة الأوقاف ٣٤ مسجدًا على مستوى الجمهورية، منها ٢١ مسجدًا إحلالًا وتجديدًا أو إنشاءً جديدًا، و١٣ مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

ووزعت الأوقاف ٢٦ طنا من لحوم أضاحي الوزارة في محافظات: الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، ليصل إجمالي المُوزّع من يوم ٢٠ من يونيو ٢٠٢٤، إلى تاريخه ٤٣٧ طنًّا من اللحوم.