زي النهارده.. الملك هنري السابع يتزوج إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع

اليوم السبت الموافق ١٨ شهر يناير تمر ذكرى العديد من الأحداث السياسية والفنية والتاريخية والرياضية الهامة أبرزها:

عام 1486 الملك هنري السابع يتزوج إليزابيث يورك ابنة إدوارد الرابع وبذلك توحدت أسرة لانكستر ويورك بعد حرب الوردتين.

عام 1778 جيمس كوك يكتشف جزر هاواي ويسميها جزر ساندويتش.

عام 1788 وصول 736 متهم بريطاني من المبعدين من إنجلترا إلى أستراليا.

عام 1863 إسماعيل باشا يتولى حكم مصر بعد وفاة عمه الوالي محمد سعيد باشا.

عام 1896 عرض جهاز الأشعة السينية لأول مرة.

عام 1902 سقوط مدينة الرياض بيد عبد العزيز آل سعود.

عام 1911 أول هبوط لطائرة على متن حاملة طائرات مما فتح الباب على مصراعيه لتشييد هذه السفن.

عام 1919 افتتاح أعمال مؤتمر باريس للسلام في فرساي في فرنسا.

1943 - السوفييت يعلنون كسر حصار لينينغراد من قبل الفيرماخت.

عام 1948 الإمام محمد مأمون الشناوي يتولى مشيخة الأزهر.

عام 1952 - بدء الثورة الشعبية التونسية ضد الاحتلال الفرنسي، والسلطات الفرنسية تلقي القبض على الحبيب بورقيبة.

عام 1956 إعدام زعيم منظمة فدائيو الإسلام الإيرانية مجتبى نواب صفوي رميًا بالرصاص بسبب معارضته لشاه إيران رضا بهلوي.

عام 1976 الميليشيات المسيحية اللبنانية تجتاح الكرنتينا في بيروت وتخلف 1000 قتيل على الأقل وذلك أثناء ما عرف باسم حرب السنتين.

عام 1981 انعقاد مؤتمر القمة الإسلامية في مدينة الطائف في المملكة العربية السعودية.

عام 1982 زلزال في بحر إيجة بقوة 7.0 على مقياس ريختر شعر به في اليونان وبلغاريا وجنوب شرق إيطاليا وجنوب شرق يوغوسلافيا وغرب تركيا.

عام 2002 انتهاء الحرب الأهلية في سيراليون.

عام 2003 عاصفة نارية في كانبرا بأستراليا تقتل 4 وتحرق 491 منزلا.

عام 2007 عاصفة تضرب المملكة المتحدة وغرب أوروبا تعد الأسوأ منذ عشرين عامًا تتسبب بخسائر كبيرة وتؤدي إلى إغلاق المطارات والموانئ وغرق بعض السفن ووفاة حوالي 50 شخص وجرح المئات.

عام 2009 حركة حماس والفصائل الفلسطينية يعلنون قبولهم عرض إسرائيل بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة.

عام 2011 التجمع الدستوري الديمقراطي في تونس يطرد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وستة من أقرب معاونيه من صفوفه وذلك بعد أيام من الإطاحة به، ورئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع والوزير الأول محمد الغنوشي يستقيلان من الحزب بسبب سعهما لفصل الدولة عن الحزب.



عام 2017 تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام يفجّر واجهة المسرح الأثري في مدينة تدمر الأثرية في سوريا.

عام 2018 مصرع 52 شخص وإصابة 5 آخرين في حادثة حريق حافلة على طريق سمارا، شيمكنت في مديرية أورغس بمنطقة أكتوبي في كازاخستان.

2019 - مقتل ما يزيد عن 90 شخصًا وجرح العشرات في انفجارٍ لِخط أنابيبٍ نفطيَّة في بلدة تلاويليلبان بِولاية هيدالغو المكسيكيَّة.

عام 2020 إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة تعلن رسميًا تجريد دوقي ساسكس الأمير هاري وزوجته ميجان من لقب «صاحب السمو الملكي» وما يتصل به من امتيازات، بعد قرارهما التخلي عن مهامهما الملكية.

عام 2021 إعادة انتخاب فوستان آرشانج تواديرا رئيسًا لجمهورية أفريقيا الوسطى لولاية ثانية، بعد حصوله على 53.92% من الأصوات.

وعام 2022 انتخاب النائبة المالطية روبرتا ميتسولا لمنصب رئيسة البرلمان الأوروبي خلفًا لديفيد ساسولي.

