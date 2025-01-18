«الصحة العالمية»: الرهائن الإسرائيليون والأسرى الفلسطينيون يواجهون مشاكل صحية معقدة

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم السبت، بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس واتفاق الرهائن ووصفه بأنه "يعطي أملا كبيرا" لأولئك المحتجزين على كلا الجانبين، رغم أنه شدد على أنهم سيواجهون مشاكل صحية "معقدة" قد تستمر لسنوات قادمة، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وقال جيبريسوس، عبر حسابه علي "اكس" (تويتر سابقا)، "اتفاق وقف إطلاق النار يوفر أملا كبيرا في تحرير الرهائن الإسرائيليين بعد احتجازهم لأكثر من 450 يوما في غزة".

وأضاف أن الاتفاق أعطى الأمل أيضا للأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، قائلا: إن المحتجزين من الجانبين سيواجهون على الأرجح تحديات صحية "معقدة" قد تستغرق سنوات لمعالجتها.