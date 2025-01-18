رئيس مياه الفيوم يستقبل مدير برنامج الحفاظ على حياة الأطفال وتنميتهم بمنظمة اليونيسف

استقبل المهندس محمد عبدالجليل النجار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، اليوم السبت السيدة مورين لويز، مدير برنامج الحفاظ على حياة الأطفال وتنميتهم بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، والدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل، نائب مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي بالمنظمة، وذلك بمقر محطة تنقية مياه الشرب بقحافة.

ناقش الاجتماع سبل التعاون المشترك بين الجانبين وأوجه الدعم المقدّم من المنظمة للأسر الأولى بالرعاية ضمن برنامج القرض الدوار لتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي، مع مراجعة ما تم إنجازه منذ بدء التعاون في عام 2016، ووضع آليات لتنفيذ الخطط المستقبلية.

دعم المجتمعات الأولى بالرعاية

أكد المهندس محمد عبدالجليل على أهمية التعاون المثمر مع منظمة اليونيسف، مشيدًا بمساهمتها في توصيل مياه الشرب والصرف الصحي للأسر الأكثر احتياجًا عبر برنامج القرض الدوار.

وأوضح أن البرنامج يتيح توصيل المياه بالتقسيط على مدار 24 شهرًا دون فوائد، في إطار دور الشركة المجتمعي لرفع العبء عن الأسر البسيطة. وأشار إلى أن الدعم المقدم من اليونيسف ساهم في تنفيذ أكثر من 2000 توصيلة مياه منذ بدء التعاون.

تطرق الاجتماع إلى مبادرة “صحتهم مستقبلهم” التي تستهدف تلاميذ المدارس الابتدائية بمحافظة الفيوم. وشملت المبادرة نحو 250 مدرسة بإجمالي 260 ألف تلميذ لتعزيز مفاهيم ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على مصادرها من التلوث، إضافة إلى نشر الوعي بأهمية النظافة الشخصية والعامة والتغيرات المناخية من خلال أنشطة متنوعة تشمل ندوات ولقاءات تفاعلية وبرامج إذاعية مدرسية.

دعم مستمر من اليونيسف

من جانبه، أكد الدكتور إيهاب عبدالعزيز جبريل أن اليونيسف مستمرة في تقديم كافة أشكال الدعم لشركة مياه الفيوم لتحقيق أهدافها في خدمة الأسر الأكثر احتياجًا. وأشاد بجهود الشركة في توصيل الدعم لمستحقيه، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية لبعض الحالات في عزبة الكوم الأحمر بقرية دسيا وعزبة الجندي بمركز يوسف الصديق أظهرت نجاح برنامج القرض الدوار. كما أشاد بالأداء المتميز لفريق التوعية داخل المدارس في نشر الوعي المائي والبيئي والصحي بين آلاف التلاميذ.

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