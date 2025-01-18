وكيل تعليم بالجيزة يتفقد لجان الامتحانات بإداراتي الهرم والعمرانية

شهدت محافظة الجيزة اليوم انطلاق أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية، وسط استعدادات مكثفة لضمان سير الامتحانات بكفاءة وانضباط.

وفي هذا الإطار، قام الأستاذ سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، بجولة تفقدية شملت إداراتي الهرم والعمرانية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات على أرض الواقع والتأكد من توفير المناخ المناسب للطلاب.

جولة ميدانية

تضمنت جولة الأستاذ سعيد عطية زيارة عدد من لجان الامتحانات، شملت: لجنة مدرسة الرؤية الرسمية المتميزة للغات بإدارة العمرانية.

ولجنة مدرسة الصفا والمروة ، لجنة مدرسة الفؤاد بإدارة الهرم.

وخلال الجولة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة ضمان انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن الطالب لا يضار تحت أي ظرف، حيث وجه بتعويض الوقت الكامل للطلاب في حال تأخر تسليم أوراق الأسئلة لأي سبب كان، حفاظًا على حقوق الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. كما شدد على الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية.

وحرص على متابعة جاهزية اللجان من حيث النظافة والإضاءة وتهوية القاعات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تعليمية مريحة تساعد الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء ممكن.

إجراءات صارمة ضد المخالفات ، وفي إطار الحزم الذي يميز منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم بالجيزة، أصدر الأستاذ سعيد عطية قرارًا عاجلًا باستبعاد رئيس لجنة عمر سليمان ببولاق الدكرور، وذلك لعدم تنفيذه التعليمات الصادرة. وشدد على أن أي تهاون أو إخلال بالتعليمات سيواجه بإجراءات حاسمة وفورية، لضمان سير الامتحانات بالشكل الذي يليق بمستقبل الطلاب.

اجتماع مع القيادات التعليمية: متابعة التعليمات وتنفيذها بحزم وفي سياق متصل، عقد الأستاذ سعيد عطية اجتماعًا موسعًا مع مديري الإدارات، ووكلاء الإدارات، ورؤساء مراكز توزيع الأسئلة. تناول الاجتماع النقاط التالية:

1. التأكد من الالتزام بالتعليمات الوزارية: شدد على ضرورة الالتزام الكامل بجميع التعليمات المتعلقة بتوزيع الأسئلة وتأمينها، ومتابعة أعمال المراقبة داخل اللجان لضمان النزاهة والشفافية.

2. تعزيز الانضباط: حث القيادات على ضرورة متابعة سير العمل داخل مراكز توزيع الأسئلة وضمان عدم وجود أي تأخير أو تقصير قد يؤثر على سير الامتحانات.

3. حظر الأجهزة الإلكترونية: التأكيد على منع اصطحاب أي أجهزة إلكترونية، سواء للطلاب أو الملاحظين، داخل اللجان لضمان نزاهة العملية الامتحانية ومنع أي محاولات غش.

التزام صارم بالقوانين المنظمة

أكد “ عطية ”أن المديرية ستلتزم بتنفيذ جميع القوانين المنظمة للعملية الامتحانية بحزم، بما في ذلك قانون 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات. وأوضح أن أي محاولات للإخلال بالنظام أو التلاعب سيتم التعامل معها وفق الإجراءات القانونية المشددة، بما يضمن نزاهة الامتحانات وحماية حقوق الطلاب.

رسالة حازمة ودعوة للتكاتف

اختتم " وكيل الوزارة "جولته بتوجيه رسالة حازمة أكد فيها أن المديرية لن تدخر جهدًا لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وأن الجميع، من قيادات ومراقبين ومعلمين، شريك في نجاح العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج.

وأضاف: "الطالب أمانة، والعدالة في الامتحانات أولوية، وسنقف بكل حزم أمام أي تقصير قد يمس مستقبل أبنائنا. هدفنا هو أن تسود الشفافية والنزاهة في كل تفصيل، لأن التعليم هو بوابة الوطن نحو المستقبل."