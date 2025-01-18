القاهرة الإخبارية: 1000 شاحنة مساعدات على استعداد لدخول غزة عبر معبر رفح

قال مجاهد همام، موفد قناة القاهرة الإخبارية أمام معبر رفح، إن أكثر من 1000 شاحنة مساعدات تقف إما أمام معبر رفح من الجانب المصري أو في مدينة العريش في المراكز اللوجستية التي خصصتها الحكومة المصرية لتخزين وفرز هذه المساعدات، بعضها يأتي من الخارج، بينما يأتي البعض الآخر من مدن ومحافظات مصرية، تتكدس هذه المساعدات في مدن محافظة شمال سيناء استعدادًا لإدخالها إلى قطاع غزة بدءًا من صباح يوم غد.

وأضاف «همام»، خلال رسالته على الهواء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه حتى الآن، لم يتم الإعلان عن الآليات التي سيتم من خلالها إدخال هذه الشاحنات إلى قطاع غزة، ولكن ما تم التأكيد عليه هو أن بداية دخول الشاحنات والمساعدات الإنسانية والإغاثية سيكون صباح الغد الساعة 8:30، بمجرد بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار إلى أن مئات الشاحنات تتراص في عدة مدن في شمال سيناء، أبرزها في منطقة رفح المصرية والعريش، تشمل هذه المساعدات مواد غذائية أساسية، مثل الأقماح والدقيق، بالإضافة إلى المعلبات والاحتياجات الأخرى مثل الخيام والبطاطين، بما أن درجات الحرارة منخفضة للغاية حاليًا، يعاني سكان قطاع غزة من صعوبة في توفير سبل العيش، ويحتاجون إلى هذه المساعدات بشكل عاجل، من المفترض أن تدخل هذه المساعدات إلى قطاع غزة صباح غد.