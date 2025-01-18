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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون ويودع تصفيات الكرة النسائية المؤهلة لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر
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خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية.
كانت نتيجة مباراة الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة الاثنين الماضي قد انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.

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