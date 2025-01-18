خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية.
كانت نتيجة مباراة الذهاب في التصفيات التي أقيمت في القاهرة الاثنين الماضي قد انتهت بفوز الكاميرون بخماسية نظيفة.
البوابة سبورت
منتخب الناشئات يخسر أمام الكاميرون ويودع تصفيات الكرة النسائية المؤهلة لكأس العالم
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خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية.
خسر منتخب الناشئات تحت 17 سنة أمام الكاميرون بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما اليوم على ملعب كويكونج أومنى سبورت بمدينة باخوسام الكاميرونية، وودع التصفيات المؤهلة لكأس العالم للكرة النسائية.