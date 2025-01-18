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السبت 18 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حرس الحدود تضبط مهربين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة 

ضبط عدد من المهربين
ضبط عدد من المهربين
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نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ( الحشيش والأفيون والهيدرو ) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة. 

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.
وتمكنت القوات من ضبط عدد من العربات المستخدمة فى أعمال التهريب ، وكميات من الأسلحة والذخائر.

وأحالت “حرس الحدود” المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. 


وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة لإجهاض كافة المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة حدود الدولة المصرية.

القياده العامه للقوات المسلحه قوات حرس الحدود