حرس الحدود تضبط مهربين بحوزتهم كميات من المواد المخدرة 

نجحت قوات حرس الحدود فى ضبط عدد من المهربين وبحوزتهم كميات من المواد المخدرة ( الحشيش والأفيون والهيدرو ) أثناء محاولة تهريبها لداخل الدولة.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة بتكثيف أعمال تأمين الحدود على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وتمكنت القوات من ضبط عدد من العربات المستخدمة فى أعمال التهريب ، وكميات من الأسلحة والذخائر.

وأحالت “حرس الحدود” المضبوطات إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وتواصل قوات حرس الحدود جهودها المكثفة لإجهاض كافة المحاولات التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى على كافة حدود الدولة المصرية.