فيديو.. إطلاق نار وعملية طعن دامية تهز تل أبيب واستشهاد المنفذ

أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء اليوم السبت، عن مصرع شخص وإصابة آخرين، في هجوم إطلاق نار وعملية طعن وقع في شارع ليفونتين بمدينة تل أبيب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن منفذ عملية الطعن والهجوم، هو صلاح يحيى، يبلغ من العمر 19 عامًا، وينحدر من مدينة طولكرم الفلسطينية، وأوضحت الهيئة أن يحيى دخل إسرائيل بطريقة غير شرعية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حادث إطلاق النار أسفر عن مقتل شخص وإصابة مستوطنين اثنين، مؤكدة أن منفذ الهجوم قُتل برصاص شخص كان متواجدًا في مكان الحادث.

وأشارت إلى أن الشرطة الإسرائيلية تشتبه في أن الحادث له دوافع أمنية، وأنها تواصل عمليات التمشيط في المنطقة، كما لفتت إلى أنه تم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى موقع الحادث في تل أبيب.

يدخل وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ صباح يوم الأحد الموافق 19 يناير بالتوقيت المحلي لغزة.