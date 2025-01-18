تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو لدعم التنمية الزراعية المستدامة

التقى الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء، بالدكتور كمال غلاب مستشار منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والاستفادة من خبرات المركز في مجالات الزراعة المختلفة، وذلك في إطار اتفاقية التعاون بين الفاو والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لدول جنوب الجنوب الأفريقي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية.

واستعرض شوقي أنشطة مركز بحوث الصحراء والخدمات التي يقدمها، ومنها نشر التقنيات الحديثة عبر الحقول الإرشادية للقمح والشعير والتين والزيتون والخضراوات، وتنمية المراعي الطبيعية، وتطبيق أساليب المكافحة الحيوية للأمراض والآفات عبر قوافل المكافحة، بالإضافة إلى تطوير التقنيات الحديثة لتحسين إنتاجية المحاصيل والنباتات الطبية والعطرية، وتحلية المياه.

كما تم التركيز على حصاد مياه الأمطار والزراعات الملحية في محطتي رأس سدر ومركز التنمية المستدامة في مطروح، بالإضافة إلى أن المركز بصدد تنظيم ورشة عمل للطلبة الأفارقة في مصر للتعريف بمشكلات الجفاف والتصحر وتحدياتها في أفريقيا.

في هذا السياق، أكد الدكتور كمال غلاب على أهمية الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات المتميزة لمركز بحوث الصحراء، مشيرا إلى ضرورة استدامة التعاون بين المنظمة والمركز لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

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