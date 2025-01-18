إجراءات حاسمة ضد التعدي على طالبة داخل مدرسة دولية بالقاهرة

أعلنت إدارة مدارس كابيتال الدولية عن اتخاذ إجراءات صارمة عقب حادثة تعدي مجموعة من الطالبات على طالبة أخرى في المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وتم فصل الطالبات المعتديات بشكل نهائي، وتم تحويل ملفاتهن إلى لجنة الحماية المدرسية لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم تطبيق العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في لائحة الانضباط الطلابي على الطلاب الذين قاموا بتصوير الواقعة والتفاعل معها بشكل سلبي.

وأوضحت إدارة المدرسة أنها تحملت مسؤولياتها منذ اللحظة الأولى للواقعة، حيث تم فض الشجار، وتقديم الإسعافات الأولية للطالبة المصابة، وإبلاغ ولي أمرها، والتحقيق في الحادثة باستخدام تسجيلات كاميرات المراقبة. كما تم استدعاء أولياء أمور الطالبات المتورطات وإبلاغهم بقرار الفصل.

وأكدت إدارة المدرسة تكثيف برامج التوعية لجميع الطلاب حول سلوكيات العنف ونتائجها المدمرة. كما تواصل الإدارة متابعة الوضع الصحي والنفسي للطالبة المصابة، مع وضع برنامج تأهيلي لعودتها إلى المدرسة.

وفي خطوة إضافية لتعزيز الأمن والحماية، قررت المدرسة تشديد الإجراءات الأمنية والإشراف المدرسي على الطلاب خاصة بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وأكدت مدارس كابيتال الدولية مجدداً أن سلامة طلابها هي الأولوية القصوى، وأنها ستظل تبذل كل جهد للحفاظ على بيئة تعليمية آمنة ومستقرة لجميع الطلاب.

في سياق متصل أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، توجيهًا عاجلًا بإرسال لجنة تحقيق من الوزارة إلى المدرسة في ضوء الفيديو المتداول الذي وثق واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة، غدًا الأحد، للتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير أكد على أهمية التعامل الحازم مع مثل هذه السلوكيات غير المقبولة، مشيرًا إلى أن دور المدرسة التربوي يجب أن يكون في صدارة أولوياتها، وأنه لا يمكن الفصل بين تقديم تعليم جيد وتحقيق بيئة آمنة للطلاب.

كما أضاف: الوزير عبد اللطيف أنه يولي متابعة دقيقة للتحقيقات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيال المسؤولين عن الواقعة لضمان حماية حقوق الطلاب في المدارس.