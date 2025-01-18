رئيس جامعه أسيوط يستعرض تقريراً يوضح دور جامعة أسيوط في المبادرات الرئاسية

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريراً حول أبرز إسهامات الجامعة، ومشاركتها الفاعلة في المبادرات الرئاسية والقومية المختلفة، دعمًا لدورها المجتمعي، والتنموي، والخدمي، وتعزيزاً لمسئوليتها تجاه المجتمع بمختلف قطاعاته، وشرائحه الاجتماعية، والعمرية، بهدف تحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري.

وشملت هذه المبادرات؛ (تحالف وتنمية) ، و(حياة كريمة)، و(مراكب النجاة)، و(تمكين طلاب الجامعات ذوى الهمم)، و(المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية) ، و(بداية جديدة لبناء الإنسان)؛ وغيرها من المبادرات التي تهدف إلى توفير حماية متكاملة لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وتقدم الدعم لجميع فئات المجتمع.

وفي صدارة هذه الإسهامات؛ مشاركة الجامعة القوية والمميزة في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال تنفيذ عدد من البرامج، والأنشطة، والخدمات المتنوعة، التي شملت جميع الفئات العمرية، بكل المحافظات، والتي استهدفت تنمية رأس المال البشري، وترسيخ الهوية المصرية، وشارك خلالها كافة قطاعات الجامعة.

كما أظهر التقرير؛ مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"؛ حيث شارك الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس تحالف جامعات إقليم وسط الصعيد؛ في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لمناقشة أهداف المبادرة، ودورها في دعم المشروعات التي تخدم الاقتصاد الوطني، وتحويل المخرجات البحثية لمنتجات مصنعة، وتدويل المبادرة بالتوسع في الشراكات الدولية؛ للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف، وسبل تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة والمشروعات ذات الأولوية.

وفي إطار الجهود التي تبذلها جامعة أسيوط؛ في دعم أبنائها الطلاب ذوي الهمم، وتقديم خدمات متكاملة لأبنائها ذوى الإعاقة، أشار التقرير إلي مشاركة الجامعة في مبادرة "تمكين" التي تنفذها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع حملة "مانحي الأمل" العالمية؛ للتوعية بحقوق، وواجبات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعات المصرية، وتوفير فرص متكافئة لهم، من خلال تنظيم عددٍ من الأنشطة، والتدريبات وورش العمل؛ لتنمية مهارات ذوي الهمم، والتي نفذها مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة أمنية عبدالقادر مدير المركز، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري للمركز.

كما تضمنت جهود الجامعة؛ مشاركة الدكتور أحمد المنشاوي؛ في فعاليات ختام النسخة الأولى من مبادرة "تمكين ذوي الهمم من طلاب الجامعات"، والتي أقيمت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالدير البحري "معبد حتشبسوت" بالأقصر، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من الوزراء، والدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، ولفيف من رؤساء الجامعات، وكبار الشخصيات العامة، وبحضور (٥٦٢) طالب وطالبة.

وفي إطار مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، عقدت الجامعة ندوة توعوية بعنوان: "مخاطر الهجرة غير الشرعية"، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبدعم الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحاضر خلالها السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والتي استهدفت؛ الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والتوعية بمخاطرها، وسبل الهجرة الآمنة، وفتح حوار مع الطلاب، وتعريفهم بالبدائل الإيجابية من تدريب، وفرص عمل، وريادة الأعمال؛ مما يُسهم في دعم مهاراتهم، ورفع قدراتهم، وربطهم بسوق العمل.

وتابع التقرير، إن جامعة أسيوط أطلقت فعاليات مبادرة "100 يوم رياضة"، والتي نظمتها بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ لتعزيز انخراط الطلاب في الأنشطة الرياضية، وإعداد جيل واعٍ، وقادر على مواجهة تحديات الحاضر، والمستقبل.

وكشف التقرير؛ عن فوز الجامعة بمركزين في الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى محافظات: (أسيوط، والوادي الجديد، والبحر الأحمر)؛ حيث تعد من المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة، والذكية، والتعامل مع البعد البيئي، وآثار التغيرات المناخية؛ لتحقيق التنمية المستدامة؛ ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠م.

وأظهر التقرير؛ مشاركة الجامعة في تدشين مبادرة "معاً ... نزرع مستقبل أخضر"، والتي أطلقتها شركة سيمكس مصر -أسمنت أسيوط- لزراعة (٧٠٠) شجرة من نوع "الكايا" في المرحلة الأولى؛ بطريق أسيوط – الوادي الجديد (طريق مطار أسيوط الدولي)، في نطاق سور المصنع؛ والتي استهدفت مواجهة التغيرات المناخية، والإحتباس الحراري؛ من خلال زراعة الأشجار التي لها مردود مثمر وفعال للمساهمة في التوسع في المساحات الخضراء، والتي تأتي في إطار الجهود الوطنية المكثفة برعاية فخامة رئيس الجمهورية؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الحفاظ على البيئة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.

وأوضح التقرير؛ حرص الجامعة على المشاركة في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تم تنظيم قافلة طبية شاملة إلى مركز القوصية بأسيوط بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" ؛ بتقديم خدمات علاجية لأكثر من (٥٨٠) حالة من أهالى مركز القوصية في تخصصات أمراض باطنة - أمراض صدرية- مسالك بولية- جلدية وتناسلية – أطفال؛ وذلك لتقديم الدعم التنموي المستدام للمجتمعات الريفية، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز دور التعليم، والتدريب في بناء الإنسان، إلى جانب تشجيع التعاون المجتمعي، والعمل التطوعي بين طلاب الجامعة.

ونظمت كلية الحاسبات والمعلومات، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ فعاليات "مبادرة سفراء التكنولوجيا"؛ لإعداد كوادر بالمعرفة الرقمية من طلاب الجامعات، وتضمنت المبادرة تدريباً مكثفاً في مجالات متعددة تشمل: رفع الوعي الرقمي، والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، والحماية من التنمر الإلكترونى، بالإضافة إلى مجموعة من التطبيقات العملية التي تعزز من مهارات المشاركين، وتعدهم لمواجهة تحديات العصر الرقمي.

