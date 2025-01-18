جامعة المنصورة الأهلية تمنح حوافز النشر الدولي لأعضاء هيئة التدريس

اعتمد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة الأهلية، اليوم السبت، خلال جلسة المجلس الأكاديمى، حوافز النشر الدولى لأعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأهلية باجمالى21 بحث بكليتى الصيدلة والهندسة عبارة عن 17 بحث بكلية الصيدلة، منهم 12 بحث نشر فى مجلات مصنفة Q1 و 5 أبحاث نشرت فى مجلات مصنفة Q2 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية و 4 أبحاث بكلية الهندسة مصنفة Q1 من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية.

وأضاف خاطر، أن الجامعة تواصل جهودها فى اتخاذ العديد من الخطوات والإجراءات المهمة للنهوض بمنظومة البحث العلمي والنشر الدولي ودعمها والارتقاء بها، بهدف الوصول إلى العالمية، وإثراء البحوث التطبيقية التي تسهم في دعم خطط الدولة نحو التنمية المستدامة ودعم المشروعات القومية، موضحاً أن حوافز النشر التى تمنحها الجامعة لتشجيع البحث العلمي والنشر الدولى فى مجلات عالمية مرموقة من حيث الأداء والسمعة الأكاديمية وبما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة مع تقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

وأوضح رئيس جامعة المنصورة الأهلية، أن هذه الحوافز تأتى تشجيعاً لعلماء الجامعة على الإبداع والابتكار في البحوث العلمية، مؤكداً أن الجامعة دائما تعمل على دعم وتحفيز الباحثين في كافة القطاعات لتشجيع البحث العلمي والاهتمام بالنشر الدولي الذي يعد معيارًا قويًا في تصنيف الجامعات.