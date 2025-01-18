تجديد حبس المتهم بابتزاز خطيبته السابقة وتهديدها فى الفيوم

جدد قاضى جنح محكمة الفيوم تجديد حبس شاب 15يوم الشهير بهشام جوجل لاتهامه بتهديد وابتزاز خطبيته السابقه عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن طريق نشر صورها وعائلتها، وتوجيه السب والقذف لهم، وتهديد الفتاة برسائل إلكترونية.

وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم، للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي شاب يدعى" هشام .م .ك " متهم بالتشهير بخطيبته السابقة، وتهديدها بنشر صورها علي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فسخت الخطوبة من ناحيتها، واستمر تهديده لها مدة زادت عن خمس سنوات.

كانت "منار "قد تعرضت علي مدار 5 سنوات من التهديدات المستمرة والتشهير الابتزاز من " هـ. م. ك . ح" من محافظة الفيوم. ووصل الأمر إنه استأجر بلطجية لتهديدها، وحرك العديد من القضايا الكيدية اللي تم حفظها.