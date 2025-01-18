تشكيل باريس سان جيرمان ضد لانس في الدوري الفرنسي

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة لانس، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

يحل فريق باريس سان جيرمان، اليوم السبت، ضيفًا على نظيره لانس بملعب ستاد بوليرت ديليليس، في لقاء ينطلق في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود برادلي باركولا تشكيل باريس سان جيرمان أمام لانس، بجانب الكوري الجنوبي لي كانج إن، والشاب ديزيري دوي.

يتصدر باريس سان جيرمان جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة، بينما يأتي لانس في المركز السابع وفي رصيده 27 نقطة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد لانس

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بيرالدو - باشو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

خط الوسط: فابيان رويز - فيتينيا - وارن زائير إيمري

وفي الهجوم: لي كانج إن - ديزيري دوي - برادلي باركولا.