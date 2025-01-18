أستاذ علاقات دولية: ترامب له دور أساسي في اتفاق وقف إطلاق النار

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعاونت في الفترة الأخيرة مع الإدارة القادمة، أو على الأقل مع كبار المساعدين للرئيس ترامب، لافتًا إلى أنه ليس من المعتاد وجود تعاون بين إدارتين مختلفتين، وخصوصًا أنهما قد وجها انتقادات قاسية لبعضهما.

وأضاف غريب، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن ترامب لعب دورًا أساسيًا في اتفاق وقف إطلاق النار، وبالرغم من الصداقة القديمة بينه وبين نتنياهو، حذر جميع الأطراف أن أبواب الجحيم قد تفتح في المنطقة، وقد ظهرت هذه التهديدات إلى جميع الأطراف بلا استثناء.

وتابع: «أرسل ترامب مساعده ستيفن ويتكوف للمفاوضات، وكانت هذه أحد أهم الأمثلة لدور ترامب في المفاوضات، ووجه رسالة يوم الجمعة قبل التوصل إلى الاتفاق بأنه يريد المجئ للقاء برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأخبروه أنه سيلتقي به فعليًا مساء السبت، واستخدم لغة قاسية مع نتنياهو، وهذا ما فاجأ نتنياهو ولعب دور أساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار».