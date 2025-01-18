إشبيلية يقلب الطاولة على جيرونا في الدوري الاسباني

حقق اشبيلية فوزًا مثيرًا على جيرونا بنتيجة 2-1 في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري الإسباني.

جيرونا بدأ المباراة بقوة ونجح في التقدم في الدقيقة 36 عن طريق أرنو مارتينيز بعد تمريرة حاسمة من فيكتور تسيجانكوف، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.

في الشوط الثاني، عاد إشبيلية بقوة ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عن طريق ساؤول نيجويز. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين، تمكن دودي لوكابيكو من تسجيل هدف الفوز لإشبيلية بعد تمريرة مميزة من ساؤول نيجويز، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

هذا الانتصار يعزز موقع إشبيلية في جدول الترتيب بينما لم تفلح جهود جيرونا في الحفاظ على تقدمهم أمام ضغط الفريق الأندلسي في الشوط الثاني