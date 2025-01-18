الكنائس القبطية الارثوذكسية بالإسكندرية تستعد لأداء صلاة اللقاء برئاسة البابا تواضروس الثاني

تستعد الكنائس القبطية الارثوذكسية في مصر والمهجر لأداء صلاة اللقاء بعد القليل، وذلك بعد الانتهاء من صلاة برامون الغطاس المجيد، والذي كانت تصادف يومي 17 و18 يناير الجاري.

ويترأس أداء صلاة اللقاء البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وقداس عيد الغطاس المجيد، وهو أحد الأعياد التي تحتفل بها الكنيسة القبطية الارثوذكسية في هذا الوقت من العام، داخل مقر كاتدرائية الاقباط الارثوذكس بالاسكندرية.

ويشارك في الصلاة المجيدة اليوم مجموعة من الاباء الاساقفة العموم ورؤساء القطاعات الادارية الثلاثة، وأبرزهم الأنبا بافلى أسقف كنائس قطاع المنتزة والأنبا إيلاريون أسقف عام كنائس قطاع غرب والأنبا هرمينا أسقف عام كنائس قطاع شرق ووسط فضلًا عن القمص ابرام اميل، وكيل عام كاتدرائية الاقباط الارثوذكس في الاسكندرية، راعى الكنيسة المرقسية الكبرى،والآباء الكهنة في الكاتدرائية.

ويأتي الاحتفال بالأعياد هذا العام تزامناً مع زيارة البابا تواضروس، لكاتدرائية الاسكندرية، حيث شهدت الزيارة إجراءات أمنية مشددة، حيث وضعت الأجهزة الأمنية حراجز جديدة لمنع السيارات من المرور والسماح فقط للمواطنين بالمرور، وتعاونت مع فرق الكشافة من البطريركية والكنائس الأخرى تنظيم عملية الدخول إلى الكنيسة وترتيبات الجلوس في المقاعد المخصصة للشعبى.