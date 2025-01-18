دراغمة: الضمانة الوحيدة لاتفاق غزة هي الضغط الأمريكي بقيادة ترامب

قال محمد دراغمة، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الجهات الإسرائيلية صرّحت بعدم وجود أي ضمانات رسمية للاتفاق الموقع بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الضمانات المتوفرة حاليًا هي معنوية فقط، بفضل الدور الرئيسي الذي لعبته مصر وقطر والولايات المتحدة في إتمام الاتفاق.

وأشار دراغمة، خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المؤسسات الدولية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن لن تتمكن من فرض التزام إسرائيل بالاتفاق، نظرًا لتاريخها الحافل بتجاهل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ما يجعل الالتزام باتفاق إقليمي مثل هذا أمرًا مشكوكًا فيه.

وأكد أن الجهة الوحيدة التي قد تُجبر بنيامين نتنياهو على الالتزام بالاتفاق هي الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، مضيفًا أن نقطة التحول جاءت بعد لقاء بين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط ونتنياهو، حيث عبّر المبعوث عن رغبة ترامب في صفقة تبادل أسرى، مما شكّل ضغطًا مباشرًا على إسرائيل للقبول بالاتفاق.