دوري أبطال أفريقيا.. أورلاندو بايرتس يفرض التعادل السلبي على الأهلي بالشوط الأول

فرض فريق أورلاندو بايرتس التعادل السلبي على الأهلي في الشوط الأول، من المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بعد قليل، في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة