القائمة الكاملة لجوائز مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73

عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال رئيس المهرجان وعضوية الأستاذ ميشيل ماهر والأستاذ مجدي سامي ، عدّة اجتماعات لبحث الترتيبات النهائية لانطلاق فعاليات الدورة الثالثة والسبعين من المهرجان.

واختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثالثة والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

جوائزالريادة السينمائيةللفنان القدير محمود الحديني، والفنانة صابرين،الفنان أحمد ماهر، الفنانة سميرة محسن، الفنانة لوسي.



جائزة المركز الخاصةللكاتبة والمؤلفة مريم نعوم، جائزة فريد المزاوي للمخرج هاني لاشين، جائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف الدسوقي، جائزة التميّز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش.



جوائز الإبداع الفني للفنانة انتصار، والمنتج حسين القلا، الفنانة مادلين طبر، عازفة البيانو مارسيل متى، مدير التصوير مصطفى عز الدين.



أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024 فقد قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح الجوائز التالية:

جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل "برغم القانون"، جائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه الدسوقي عن دوره في مسلسل "حالة خاصة".

كما قررت اللجنة العًليا للمهرجان منح جائزة المركز التشجيعية للفنانة هاجر السراج.



ومن المنتظر الإعلان عن لجنة تحكيم الدورة الثالثة والسبعين، وكذلك الأفلام التي تم اختيارها للمهرجان وفقا للمعايير الإنسانية والأخلاقية للمركز والتي ستتنافس على الجوائز.

جدير بالذكر أن فعاليات الدورة الثالثة والسبعين ستقام خلال الفترة من يوم 2 من شهر مايو المقبل وحتى يوم 9 من نفس الشهر بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان.