محسن رمضان: نسعى لحصد ميدالية تاريخية في بطولة العالم لليد

تحدث محسن رمضان نجم المنتخب الوطني لكرة اليد، عن مشاركة مصر في بطولة العالم 2025، والتي تقام بتنظيم مشترك في كرواتيا والدنمارك والنرويج، خلال الفترة من 14 يناير الجاري حتى 2 فبراير المقبل.

ووجه محسن رمضان الذي حصل على جائزة رجل مباراة مصر والبحرين، الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني على المجهود الكبير المبذول في الفترة الماضية من بعد الأولمبياد، من أجل الوصول لأبعد نقطة في البطولة، في ظل رغبة الجميع على التواجد في المربع الذهبي.

وتابع رمضان أن المنتخب يسعى لتحقيق ميدالية تاريخية في البطولة الحالية، لاسيما أن المنتخب يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، وظهر ذلك في مباراتي الأرجنتين والبحرين.

وأضاف رمضان أن المباراة المقبلة أمام كرواتيا، صعبة بالفعل خاصة أنها أمام صاحب الأرض والجمهور، إلا أن اللاعبين تعاهدوا على بذل أقصى ما لديهم لحسم صدارة المجموعة.

يذكر أن المنتخب الوطني حقق الفوز على الأرجنتين والبحرين في أول مباراتين بالبطولة، ليضمن التأهل إلى الدور الرئيسي بشكل، ويتبقى لقاء والذي يذاع في الساعة التاسعة والنصف من مساء غدٍ الأحد، عبر قناة أون تايم سبورتس بتعليق خالد خيري.

ويتواجد منتخب مصر في بطولة العالم 2025 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم كرواتيا البلد المضيف والأرجنتين والبحرين.

وتضم قائمة المنتخب الوطني في البطولة 18 لاعبًا كالتالي:

حراس المرمى: كريم هنداوي (الزمالك)، محمد علي (سبورتنج لشبونة البرتغالي).

جناح أيسر: أحمد هشام سيسا (ڤويڤودينا الصربي)، بلال إبراهيم مسعود (بيرجيشر الألماني).

ظهير أيسر: علي زين (دينامو بوخارست الروماني)، أحمد هشام دودو (مونبيلييه الفرنسي) عبدالرحمن فيصل (الأهلي).

صناع اللعب: أحمد خيري (الأهلي)، سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، سيف هاني فوكس (الأهلي).

ظهير أيمن: يحيى خالد (باريس سان جيرمان الفرنسي)، محسن رمضان (الأهلي).

جناح أيمن: محمد سند (نيم الفرنسي)، أكرم يسري (الزمالك)

الدائرة: إبراهيم المصري (الأهلي)، أحمد عادل (الأهلي)، ياسر سيف (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك).