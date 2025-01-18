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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صحة سوهاج ترفع درجة الاستعداد لاستقبال المرضي والمصابين من الأخوة الفلسطينيين لعلاجهم

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بسوهاج
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أعلن اليوم السبت، الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، عن رفع درجة الإستعداد بمستشفيات المحافظة تحسباً للمشاركة في استقبال المرضي و المصابين من الأخوة الفلسطينين.

جاء ذلك خلال إجتماع عصر اليوم مع الدكتور عمر عبدالجابر مدير عام الطب العلاجي والدكتور أحمد الحلواني مدير إدارة الرعاية العاجلة والحرجة.

موجها بالاستعداد التام والإطمئنان من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية و انتظام الفرق الطبية بالمستشفيات و التأكد من أرصدة بنوك الدم والأمصال وغيرها من المستلزمات.

وقال دويدار ان الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ستظل القلب النابض والملاذ الأمن والداعم الأكبر لقضايا الأمة العربية، مؤكداً علي الإستعداد التام للمشاركة في استقبال وعلاج المرضي والمصابين من الأخوة الفلسطينين وتقديم أوجه الرعاية لهم.

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