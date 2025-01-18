دوري أبطال أفريقيا.. عمر الساعي في تشكيل الأهلي الأساسي أمام أورلاندو بايرتس

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي يخوض به مواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب افريقي، بعد قليل، في دوري أبطال أفريقيا.

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في السادسة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريقان التأهل عن المجموعة الثالثة.

تشكيل الأهلي أمام أورلاندو بايرتس

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع:خالد عبدالفتاح - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط: مروان عطية - عمر الساعي - كريم نيدفيد

خط الهجوم: إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - وسام أبو علي

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة