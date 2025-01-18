دوري أبطال أفريقيا.. حافلة الأهلي تصل استاد القاهرة لمواجهة أورلاندو بايرتس

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لمواجهة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة قبل انطلاق عمليات الإحماء.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في السادسة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريقان التأهل عن المجموعة الثالثة.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد واستاد أبيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة