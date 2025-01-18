مراسل القاهرة الإخبارية: القصف الإسرائيلي مستمر والمخاوف قائمة رغم قرب الهدنة

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في دير البلح، إن قطاع غزة لا يزال يشهد قصفًا إسرائيليًا، وإن كان متقطعًا في مختلف المحافظات، يتركز القصف بشكل خاص في شمال القطاع والمناطق الشرقية من محافظتي خان يونس ورفح الفلسطينية، مشيرًا إلى أن المصادر الطبية لم تسجل وقوع ضحايا أو شهداء خلال الساعات الأخيرة، لكن القلق يظل قائمًا، نظرًا لأن نحو 15 ساعة تفصل السكان عن بدء سريان الهدنة المقررة غدًا في الساعة 8:30 صباحًا.

وفي إطار الاستعدادات، أوضح خلال رسالته على الهواء ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، على قناة «القاهرة الإخبارية» أن بلدية رفح الفلسطينية نشرت خارطة للمدينة تُظهر المناطق التي ستظل آليات الجيش الإسرائيلي متمركزة فيها، معتبرة إياها مناطق خطيرة يُحظر على المواطنين العودة إليها، وتشمل هذه المناطق غالبية المناطق الواقعة من شارع البحر جنوبًا حتى محور صلاح الدين، باستثناء منطقة دوار زعرب، مؤكدة البلدية أن المناطق الواقعة شمال هذه المنطقة بمئات الأمتار تعد أيضًا خطيرة.

ولفت إلى أن البلدية دعت المواطنين إلى عدم التسرع في العودة إلى المناطق المحظورة، وحذرت من العبث بمخلفات الاحتلال أو الاقتراب من جثامين الشهداء، موضحة أن هذه المناطق قد تحتوي على رفات شهداء ارتقوا خلال الأيام والشهور الماضية، مشددة على أهمية ترك مقتنيات الشهداء وحاجياتهم بجوار رفاتهم لتسهيل عملية التعرف عليهم ودفنهم بشكل لائق.