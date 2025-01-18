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السبت 18 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع عامل إثر انهيار جبل رملي في التبين

أرشيفية
أرشيفية
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لقي عامل مصرعه، إثر انهيار جبل رملي فوقه أثناء العمل في منطقة جبلية بالشارع الجديد بدائرة قسم شرطة التبين، وتحفظت قوات الأمن علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقي المقدم وسام عطية، رئيس مباحث قسم شرطة التبين، بلاغا من مقاول، مفاده مصرع عامل، جراء انهيار جبل رملي فوقه.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء قيام المجني عليه بالعمل في منطقة جبلية بالشارع الجديد، في مجال البحث عن معادن الحديد والزهر داخل الرمال، انهار فوقه جبل رملي، ولقي مصرعه في الحال.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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