صور.. نقيب الموسيقيين في افتتاح فرع الغربية: موارد النقابة نصف مليار جنيه

افتتح الفنان مصطفى كامل نقيب موسيقيين مصر فرع نقابة المهن الموسيقية بمدينة طنطا اليوم السبت بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة حلمي عبد الباقي وأحمد العيسوي وأيمن أمين ومنصور هندي وأحمد أبو المجد وعلي الشريعي

وذلك بحضور مجلس نقابة فرع الغربية النقيب أشرف الشهداوي وأعضاء مجلس النقابة محمد فريد ومصطفى الغرابلي وهاني فتحي وطارق العواني.

كان في استقبالهم فرقة من المزمار البلدي لاحتفائهم بمناسبة تجديد وافتتاح الفرع بعد التطوير وسط أعضاء الموسيقيين بمحافظة الغربية.

من جانبه أكد مصطفى كامل للبوابة نيوز أن نقابة الموسيقيين في هذا العهد لم يسبق له مثيل خاصة في توفير الموارد لأعضاء نقابة الموسيقيين وهو ما أدى إلى وصول النقابة بمواردها لنصف مليار جنيه وهذا دين معلق في رقبتي لكل موسيقيين مصر لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي مبيناً أن جميع الامتيازات ليست للعضو فقط ولكنها حق اصيل لجميع اخواتنا أصحاب المعاشات والارامل لتصبح النقابة المؤسسة النقابية التي تكفل مستوى يليق بأعضاء نقابة الموسيقيين.

وأوضح نقيب الموسيقيين ان هناك خطة متوازنة داخل مجلس النقابة لمعاملة اخواتنا الموسيقيين كبار السن أصحاب التخت الشرقي لعدم الضغط عليهم في تحصيل أموال النقابة ونقوم بالعمل المستمر في تحصيل موارد النقابة من الملاهي الليلية والفنادق والأجانب.

وأشار إلى أن فرع نقابة مدينة طنطا حق أصيل لأنه لم يتخاذل فترة ترشحي للنقابة وأنه من أوائل الفروع التي ساندته وأصرت على تغيير المسار الصحيح للنهوض بنقابة الموسيقيين فلابد بمساندة باقي فروع المحافظات.

واختتم نقيب الموسيقيين بأنه مستمر في تقديم خدمة بونات رمضان التي تقترب من 4 مليون جنيه لمساندة الموسيقيين وكذلك استكمال واستمرار تقديم خدمة المصايف رغم ارتفاع أسعارها من اجل توفير خدمات حقيقية للموسيقيين.

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