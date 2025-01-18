بورنموث يُسقط نيوكاسل برباعية في الدوري الإنجليزي

حقق فريق بورنموث انتصارًا كبيرًا على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح جاستن كلويفرت التسجيل مبكرًا لبورنموث وأضاف هدفًا ثانيًا قبل نهاية الشوط الأول. سجل برونو جيماريش هدف نيوكاسل الوحيد بعد عرضية من لويس هال ليقلص الفارق.

في الشوط الثاني واصل بورنموث تفوقه حيث أكمل جاستن كلويفرت الهاتريك بعد تمريرة من تايلر آدامز ثم اختتم ميلوس كيركيز الأهداف بعد تمريرة حاسمة من جاستن كلويفرت الذي كان نجم اللقاء بتألقه الكبير.

واصل بورنموث تقديم أداء هجومي مميز، بينما بدا نيوكاسل عاجزًا عن مجاراة الضغط العالي الذي فرضه بورنموث، خاصة في الشوط الثاني.

بهذا الفوز، يحقق بورنموث ثلاث نقاط غالية في مشوار الدوري، بينما يمنى نيوكاسل بخسارة ثقيلة قد تؤثر على طموحاته.