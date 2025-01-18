اتحاد اليد تناقش سبل دعم الأندية الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية

عقدت لجنة شئون المناطق والتواصل بالاتحاد المصري لكرة اليد، اجتماعًا لمناقشة سبل التواصل مع الأندية، ودعم الأكثر احتياجًا، وتحديد آليات أسهل لتلبية مطالب الأندية المشاركة في نشاط كرة اليد.

حضر الاجتماع مصطفى شوقي رئيس اللجنة، وياسر الشرقاوي مقرر اللجنة، ومحمد خلف عضو اللجنة، بينما اعتذر عن الحضور الثنائي عمرو وردة وأشرف سعد عضوا اللجنة لظروف خاصة.

خلال الاجتماع تمت مناقشة قرارات مجلس إدارة اتحاد اليد برئاسة خالد فتحي بشأن لحنة شئون المناطق، والتأكيد على ضرورة التواصل مع الأندية والتنسيق اللازم للاجتماع مع أندية الجمعية العمومية خلال الفترة المقبلة.

وناقشت اللجنة قرار دعم الأندية الأكثر احتياجات بالأدوات المتوفرة لدى الاتحاد، وذلك بعد عمل تصنيف دقيق للأندية المشاركة في نشاط كرة اليد بجميع محافظات مصر.