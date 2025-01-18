عمرو محمود ياسين ينعى والد ياسمين عبد العزيز

نعي الفنان والسيناريست عمرو محمود ياسين، والد النجمة ياسمين عبدالعزيز الذي توفي منذ قليل، وكتب عمرو عبر صفحته الشخصية فيس بوك: "بكل الحزن والأسى، أتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى الصديقة العزيزة الفنانة ياسمين عبد العزيز في وفاة والدها الكريم. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهمكم الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت قد أعلنت النجمة ياسمين عبدالعزيز، منذ قليل، عن وفاة والدها محمد عبدالعزيز عبر حسابها على إنستجرام: "توفي إلى رحمة الله أبويا.. البقاء لله".