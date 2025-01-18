دوري أبطال أفريقيا.. غرفة ملابس الأهلي في استاد القاهرة قبل مواجهة أورلاندو بايرتس

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صور لغرفة ملابس الفريق في استاد القاهرة الدولي قبل مواجهة أورلاندو بايرتس في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي مساء اليوم السبت ، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

وضمن الأهلي التأهل الرسمي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفواري، وفوز أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي على شباب بلوزداد الجزائري.

موعد مباراة الأهلي وأورلاندو

وتنطلق مباراة الأهلي وأورلاندو بايرتس في السادسة مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعدما حسم الفريقان التأهل عن المجموعة الثالثة.

قائمة الأهلي لمواجهة أورلاندو بايرتس

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح ويوسف أيمن ورامي ‏ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي ومروان عطية وحسين ‏الشحات وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وإمام عاشور وعمر الساعي ومحمد ‏هاني وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

ترتيب مجموعة الأهلي

وبعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات حسم أورلاندو بايرتس والأهلي بطاقتي التأهل لربع النهائي عن المجموعة الثالثة رسيما بينما ودع شباب بلوزداد وأستاد ابيدجان البطولة من دور المجموعات.

1- أورلاندو بايرتس - 11 نقطة

2- الأهلي - 10 نقاط

3- شباب بلوزداد - 6 نقاط

4- إستاد ابيدجان - نقطة واحدة