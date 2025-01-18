وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري بالعريش

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي نائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري واللواء عاصم سعدون، نائب محافظ شمال سيناء المراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصرى بمدينة العريش.

ويأتي ذلك فى إطار الوقوف على جهود الهلال الأحمر المصري فى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ، والتى استمرت منذ السابع من اكتوبر 2023 وحتى اللحظة، حيث أقيمت تلك المراكز اللوجيستية خصيصا لدعم قطاع غزة، وتشرف هذه المراكز اللوجيستية على استقبال الشاحنات الإغاثية التى تحمل كافة المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

ويتولى الهلال الأحمر المصرى استقبال كافة الشحنات الواردة برا وبحرا وجوا، ويتم داخلها التأكد من سلامة مشمول الشحنات ومطابقتها للمعايير المعتمدة و تكويدها تمهيداً لإدخالها للقطاع،حيث لم يتوقف هذا الجهد حتى اللحظة ،وحتى مع إغلاق معبر رفح ، حيث كانت تتم عن طريق معبر كرم أبو سالم.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي جاهزية المساعدات الغذائية والإغاثية المتواجدة في المراكز اللوجستية، كما حرصت على لقاء كوادر الهلال الأحمر المصري والمتطوعين المتواجدين في محافظة شمال سيناء، مثنية على جهودهم المبذولة منذ بدء الحرب على قطاع عزة والعمل في ظل ظروف استثنائية، مؤكدة علي كفاءة وقدرة الهلال الأحمر المصري على تكثيف إنفاذ مزيد من المساعدات الإنسانية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المصرية.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن الهلال الأحمر بكوادره المختلفة ومراكزه اللوجيستية يعمل منذ بداية الحرب علي غزة، ولم يتوقف عن التنسيق مع كافة الشركاء والجهات المحلية والدولية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة .