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السبت 18 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط  بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 3 سفن  ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29443 طن تشمل : 4095 طن يوريا و 8737 طن كلينكر و 1011 طن سماد معبأ و 5200 طن جبس معبأ و 10400 طن بضائع متنوعة  .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64848 طن تشمل : 41458 طن ذرة و 10094 طن قمح و 3761 طن حديد و 1264 طن كسب صويا و 2800 طن كسب عباد و 865 طن خشب زان و 3910 طن زيت طعام و 1739 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 696 طن 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 923 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4016 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58567 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88027 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2636 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3722 حركة .

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN  )  التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي  (Ocean Network Express  ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة  ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م

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