ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العآمة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 10 سفن ، بينما غادر عدد 3 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29443 طن تشمل : 4095 طن يوريا و 8737 طن كلينكر و 1011 طن سماد معبأ و 5200 طن جبس معبأ و 10400 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 64848 طن تشمل : 41458 طن ذرة و 10094 طن قمح و 3761 طن حديد و 1264 طن كسب صويا و 2800 طن كسب عباد و 865 طن خشب زان و 3910 طن زيت طعام و 1739 راس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 696 طن

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 923 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 416 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4016 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 58567 طنًا ، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 88027 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2636 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كفر الشيخ ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3722 حركة .

نجح ميناء دمياط في استقبال سفينة الحاويات (SALAHUDDIN ) التابعة للخط الملاحي ( Hapag - Lloyd ) والتي ترفع علم ليبريا و يبلغ طولها 368 م و بعرض 51 م قادمة من سنغافورة بحمولة كلية 153148 طن و يصل غاطسها إلى 16.10 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه .

كما استقبل الميناء سفينة الحاويات العملاقة ( ONE FANTASTIC ) التابعة للخط الملاحي العالمي (Ocean Network Express ) و التي ترفع علم هونج كونج و القادمة من سنغافورة ويبلغ طولها 366 م وعرضها 51 م و يصل غاطسها الى 16 م