تعميد المسيح في نهر الأردن "لماذا نهر الأردن"؟

رغم تعدد الأنهار وأهميتها في التاريخ والديانات، يبقى السؤال: لماذا اختار السيد المسيح نهر الأردن ليكون مكاناً لمعموديته؟

1. عبور يشوع إلى أرض الموعد: عبر نهر الأردن يشوع والشعب إلى أرض الموعد، وفي المعمودية يعبر المؤمن إلى حياة جديدة، مساراً نحو السماء.

2. صعود إيليا إلى السماء: عند نهر الأردن، صعد النبي إيليا إلى السماء في مركبة نارية، وتُظهر المعمودية كيف نصل إلى السماء من خلال الماء والنار، رمزاً لروح القدس.

3. تجديد نعمان السرياني: في نهر الأردن، تجدد لحم نعمان السرياني بعدما اغتسل فيه، وفي المعمودية نجد نحن أيضاً الطبيعة الجديدة التي يهبها الله للمؤمن.

4. تواضع نهر الأردن: يعتبر نهر الأردن من الأنهار المتواضعة في بلاد الشام، وقد احتقره نعمان السرياني. هذه الإشارة تذكّرنا أن الله يسكن في المتواضعين ويعنى بكل من يترفع عن الكبرياء.

5. الفرعان المندمجان: يتكون نهر الأردن من فرعين يصبان في مجرى واحد، مما يرمز إلى الوحدة التي تثمرها المعمودية، حيث تُجمع الشعوب المختلفة، سواء اليهود أو الأمم، في الإيمان الواحد.

من خلال هذه المعاني العميقة، يصبح نهر الأردن أكثر من مجرد مجرى مائي، بل رمزاً للانتقال الروحي والتجديد الإلهي.