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السبت 18 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

السيطرة على حريق بإحدى الشقق السكنية شرق الإسكندرية

حريق بإحدى الشقق
حريق بإحدى الشقق السكنية بالإسكندرية
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نشب حريق عصر اليوم السبت 18 يناير داخل إحدى الشقق السكنية في شارع ونجت شرق الإسكندرية، بدون وقوع أي خسائر بشرية.

تلقت قوات الحماية المدنية بلاغ يفيد بنشوب حريق منذ قليل داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة بولكلي شارع ونجت شرق المدينة بعدما تمكنت من السيطرة وإخماد الحريق بدون اي وقوع خسائر بشرية.

وعلى الفور توجه عدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق قبل تطوره ووصله إلى الشقق المجاورة، وذهب عدد من ضباط الشرطة والحماية المدنية وسيارة الإسعاف لتفادي وقوع أي إصابات. 

وخلال المعاينة الأولية للحريق أكدت قوات الحماية المدنية أن أسباب الحريق ترجع إلى ماس كهربائي، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

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