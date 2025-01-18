محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح أسواق اليوم الواحد بالمنيرة الغربية وكرداسة والحوامدية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل أسواق اليوم الواحد والتي عقدت اليوم السبت أمام مساكن البراحيل بحي المنيرة الغربية وبجوار مبني المدينة بمركز كرداسة وبطريق أسيوط الزراعي خلف منشأة كنوز بمدينة الحوامدية وذلك في الأسبوع الثاني علي التوالي الذي يتم انتظام تشغيل الأسواق بتلك القطاعات و توافد سيارات السلع والمواد الغذائية والشركات المشاركة لعرض المنتجات واستقبال المواطنين

وأشار المهندس عادل النجار إلى أن الأسواق شهدت توافد كبير من مواطني المنيرة الغربية وكرداسة والحوامدية والمناطق المجاورة نظراً لما تقدمه الأسواق من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية .

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز المعنية ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد أسواق اليوم الواحد أسبوعياً للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم .

وتابع محافظ الجيزة أنه سيتم تنظيم ٤ أسواق لليوم الواحد يوم الاثنين المقبل وهم بشارع مترو الساقية بحي العمرانية والثاني بشارع ترعة الزمر اسفل محور الفريق كمال عامر على سور محطة بولاق الجديدة بحي بولاق الدكرور والثالث بشارع عبد الحميد قاسم مع كورنيش النيل بجوار قسم شرطة الوراق والرابع بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس .

وأكد محافظ الجيزة علي الاستمرار في التوسع نحو إقامة أسواق اليوم الواحد لتغطية العديد من قطاعات المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم .