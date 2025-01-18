أمل الحناوي: وقف النار في غزة يمنح أملًا للنازحين والمساعدات

قالت الإعلامية أمل الحناوي إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي استمر 470 يومًا، خلف عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين، ومعظمهم من النساء والأطفال وكبار السن، كما شُرد مئات الآلاف ودُمرت البنية التحتية بالكامل، ما أعاد القطاع إلى عصور ما قبل التاريخ، ويحتاج إلى سنوات لإعادة الإعمار.

وأوضحت «الحناوي»، خلال تقديمها برنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، على قناة القاهرة الإخبارية، أنه أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة برعاية مصرية، قطرية، وأمريكية، وهو بمثابة طوق نجاة للقطاع، يتيح الاتفاق إعادة النازحين إلى شمال غزة، تقويضًا لمخططات الاحتلال الإسرائيلي في تهجير الفلسطينيين، إلى جانب تدفق المساعدات الإنسانية بمعدل 600 شاحنة يوميًا.

أشارت الحناوي إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بدفع من اليمين المتطرف، تحاول البحث عن ذرائع لإفشال الاتفاق وعرقلة تنفيذه، وهو ما ظهر خلال الأيام الأخيرة.