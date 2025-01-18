وزير التعليم يوجه بالتحقيق في حادثة التعدي على طالبة بمدرسة دولية بالقاهرة

أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، توجيهًا عاجلًا بإرسال لجنة تحقيق من الوزارة إلى المدرسة المعنية في ضوء الفيديو المتداول الذي وثق واقعة التعدي على طالبة بإحدى المدارس الدولية بمحافظة القاهرة، غدًا الأحد، للتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وأوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزير أكد على أهمية التعامل الحازم مع مثل هذه السلوكيات غير المقبولة، مشيرًا إلى أن دور المدرسة التربوي يجب أن يكون في صدارة أولوياتها، وأنه لا يمكن الفصل بين تقديم تعليم جيد وتحقيق بيئة آمنة للطلاب.

كما أضاف: الوزير عبد اللطيف أنه يولي متابعة دقيقة للتحقيقات، مؤكدًا ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية المناسبة حيال المسؤولين عن الواقعة لضمان حماية حقوق الطلاب في المدارس.