وزير الإسكان يتفقد مشروع رفع كفاءة المرافق في المنطقة الصناعية A1 بالعاشر من رمضان

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع رفع كفاءة المرافق بالمنطقة الصناعية A1 ومحطة مياه الشرب رقم ٣ بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس الجهاز.

وتابع المهندس شريف الشربيني الموقف التنفيذي للمشروع حيث أوضح المهندس علاء عبداللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن مشروعات المرافق التي تم وجارٍ تنفيذها تشمل أعمال رفع كفاءة (مياه – صرف – فرمة ) بالمنطقة الصناعية A1 وتضم كذلك أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاء شبكات الطرق.

وفي هذا الصدد وجه الوزير بدفع معدلات العمل بالمرافق بالمنطقة الصناعية، وأن يكون هناك تكامل بين كافة الأعمال بالمشروع والتطوير المتكامل لكافة عناصر شبكات المياه والصرف والطرق وغيرها، مع الوضع في الاعتبار أعمال الصيانة المستقبلية.

وانتقل المهندس شريف الشربيني لمتابعة سير العمل في مشروع محطة المياه رقم ٣ بالعاشر من رمضان المرحلة الأولى، بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يوميًا، والتي تمثل إضافة نوعية للبنية التحتية في المدينة والمدن المجاورة.

واستمع الوزير لشرح تفصيلي عن الموقف التنفيذي للمشروع، حيث أشار المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن المشروع يضم خزانات المياه الأرضية الاستراتيجية، كما يضم المشروع خزانين أرضيين بسعة 45,000 متر مكعب لكل خزان، مما يضمن استمرارية الإمداد المائي في حالات الطوارئ، ومبنى طلمبات المياه المرشحة، مشيرا إلى أن المحطة تقوم بتغذية مدن: العاشر من رمضان، بدر، حدائق العاصمة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ويهدف المشروع إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجات التنمية العمرانية المستدامة.

كما تفقد الوزير توسعات محطة مياه الشرب بالعاشر من رمضان المرحلة الثانية - طاقة ٦٠٠ الف متر مكعب يوميا لزيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة المياه رقم (۳) من ٦٠٠ ألف م مكعب/ يوم الى سعة ١.٢ مليون م مكعب /يوم، لتغذية الأحياء السكنية بالعاشر من رمضان (١-٢-٣-٤) وتغذية محطة PSE بمدينة بدر، وتغذية المرحلتين الخامسة والسادسة بالعاشر من رمضان.

وخلال تفقده محطة المياه وجه الوزير رئيس الجهاز بالمتابعة الدورية للإسراع بوتيرة العمل لإنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، لتوفير البنية التحتية اللازمة لدعم التنمية الشاملة بالمدينة.

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