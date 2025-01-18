"العمل الأهلي الفلسطيني" تدعو إلى تضافر الجهود لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة

دعت عضو هيئة العمل الوطني الأهلي الفلسطيني رتيبة النتشة، اليوم السبت، إلى تضافر الجهود الدولية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة.

وقالت النتشة في مداخلة مع قناة (النيل) الإخبارية "إنه يجب الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وعدم الخروج بتفسيرات جديدة من شأنها أن تمنع إتمام صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين داخل القطاع".

وأوضحت أن اتفاق غزة يعتمد بشكل أساسي على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإفراج عن المحتجزين والأسرى الفلسطينيين، وفقا للقوائم المتفق عليها ضمن هذا الاتفاق، مضيفة: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في ارتكاب العنف والقوة تجاه الشعب الفلسطيني حتى هذه اللحظة وقبل ساعات من بدء سريان الاتفاق، حتى تؤكد للعالم أجمع أنها لم تخضع للهزيمة وقادرة على الاستمرار في الحرب على غزة".