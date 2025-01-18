محافظ كفرالشيخ يتفقد عددًا من شوارع المدينة

تفقد، اللواء علاء عبدالمعطى، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، عددًا من شوارع وأحياء مدينة كفرالشيخ، للاطلاع على سير العمل بالمشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها، ومتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين، وذلك فى إطار حرصه على متابعة المرافق العامة والخدمات المقدمة للمواطنين.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، عدد من شوارع مدينة كفرالشيخ، من بينها شارع الخليفة المأمون، وشارع حافظ بدوى، وشارع الجيش، وشارع 23 يوليو، وشارع عبدالهادي راضى، وغيرها من شوارع المحافظة، كما تابع أعمال التطوير الجارية فى تلك الشوارع، موجهًا بسرعة الانتهاء منها فى الوقت المحدد وطبقاً للخطة المعتمدة.

كلف محافظ كفرالشيخ، بتكثيف حملات النظافة على مدار اليوم بجميع أنحاء المحافظة، ورفع القمامة من الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتنظيف وتطهير شبكات الصرف الصحى، وصيانة أعمدة الإنارة، وإزالة الإشغالات من الشوارع، ومتابعة أعمال الرصف، وتقديم الخدمات المتميزة، والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة، مؤكدًا على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما كلف محافظ كفرالشيخ، بالانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير الشوارع وتوسعتها، إضافة لرصف الجزر الوسطى وتشجيرها، ودهان الأعمدة، واستكمال أعمال الإنترلوك، وسرعة الانتهاء من خطة الرصف.

شدد محافظ كفرالشيخ، بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز جميع المشروعات الجارية، ومتابعة سير العمل بشكل يومى، مؤكدًا على أهمية تضافر كافة الجهود بين جميع الجهات المعنية، لتحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز محاور التنمية بالمحافظة، والوقوف على إحتياجات المواطنين.

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